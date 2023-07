Contratação de James Rodríguez deverá fazer São Paulo desistir de apoiador do Flamengo

Rio - Bem perto de contratar James Rodríguez, o São Paulo deverá desistir de Éverton Ribeiro. O Tricolor Paulista planejava oferecer um projeto para o meia do Flamengo pensando em 2024, porém, com a provável chegada do colombiano a contratação não deverá acontecer. As informações são do portal "UOL".

O clube paulista tinha em Dorival um trunfo para convencer Éverton Ribeiro a mudar de ares. O jogador, de 33 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e até o momento ainda não iniciou as tratativas para uma renovação. Ele pode deixar o clube de graça, caso assine um pré-contrato.

Com a contratação de James Rodríguez, a folha salarial do São Paulo dificilmente terá condições de fazer um investimento compatível com o salário de Éverton Ribeiro. Antes mesmo da negociação com o colombiano avançar, o Tricolor do Morumbi já tinha dificuldades em adequar a sua folha salarial aos vencimentos do meia no Flamengo.