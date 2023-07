Renato Gaúcho vê classificação difícil para o Grêmio e elogia Flamengo: 'Tem dois times para disputar os títulos'

Rio Grande do Sul - O Grêmio foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Ao comentar a partida, o técnico Renato Gaúcho exaltou a qualidade do elenco rubro-negro e afirmou que a equipe reserva dos cariocas teria condições de disputar títulos.

"O Flamengo tem dois times. Se pegar os 22 jogadores do Flamengo e separar em dois times, vai ver que os dois vão disputar títulos nas competições que disputarem. Eles formam elenco para chegar e ganhar. Elenco é deles, dinheiro é deles", afirmou.

Com a derrota, o Grêmio terá que vencer por três gols de diferença no jogo de volta no Maracanã. Apesar da dificuldade, Renato Gaúcho não jogou a toalha em relação a uma possível classificação para a final.

"Ficou difícil, ninguém vai falar que é impossível, mas desde já falo que é bastante difícil reverter. Nosso maior objetivo é o Campeonato Brasileiro, brigar pelo título. Se não der, é brigar pela vaga direta na Libertadores, que é um grande ganho", concluiu.