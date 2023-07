Copa do Mundo Feminina: Brasil chega confiante para buscar feito inédito contra a França

Austrália - Em busca da classificação antecipada para a próxima fase da Copa do Mundo Feminina 2023, a Seleção precisará conquistar um feito inédito: vencer a França em uma competição oficial. O desafio não será nada fácil, mas o grupo está confiante de que poderá conquistar os três pontos.

"A França é uma equipe muito forte, uma das tops do mundo, mas a nossa equipe também é uma equipe fortíssima. É o principal confronto do nosso grupo, e a gente tem total condições de reverter o histórico em relação à França. Então, vai ser um jogo muito duro, que vai ser resolvido nos detalhes ofensivos defensivos, mas a gente tem total condições de fazer um grande jogo e sair com a vitória", disse a zagueira Lauren.

No total, o Brasil enfrentou a França 11 vezes: foram cinco empates, seis derrotas e nenhuma vitória da Canarinho. Além disso, hoje, as francesas ocupam o quinto lugar do ranking da Fifa. Para completar, elas foram as responsáveis por eliminar o Brasil no último Mundial, em 2019.

Apesar disso, a seleção brasileira tem mostrado sua força em 2023. Poucos meses antes do início da Copa, o Brasil fez grandes jogos contra a Inglaterra e a Alemanha - equipes que também estão no Top5 do ranking. A Canarinho empatou com as inglesas em 1 a 1 (embora tenha perdido nos pênaltis, posteriormente) e venceu das alemães por 2 a 1. Todos estes confrontos, vale destacar, foram realizados na casa das adversárias.

Jogadoras da seleção brasileira posam para foto antes do jogo contra o Panamá Foto: Thais Magalhães/CBF

Ademais, o time da técnica Pia Sundhage teve uma atuação praticamente perfeita na estreia da Copa do Mundo. O Brasil atropelou a seleção panamenha, venceu de goleada por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo F.

"É um desafio, claro (o jogo contra a França). Temos uma grande chance e estamos vindo de uma grande vitória sobre o Panamá, que nos deu muita confiança. E claro, fizemos o nosso dever de casa. A parte mais complicada é saber como a França vai jogar, mas encontraremos um caminho", disse a treinadora.

Em tempo: Brasil e França medirão forças no próximo sábado, às 07h (de Brasília), no Estádio Brisbane. Em caso de vitória, a Seleção chegará aos seis pontos e estará matematicamente classificada para as oitavas de final do torneio.

"Estou muito animada para jogar contra a França. Acho que é importante olhar para a forma como jogamos há alguns jogos e trazer esse tipo de jogo sempre que possível. Ao mesmo tempo, respeitar o fato de que a França é um time muito bom. Se a gente tiver equilíbrio nisso, teremos um bom jogo", completou Pia.