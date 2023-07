Após a chegada de Messi, plataforma que exibe a MLS bate a marca de 1 milhão de assinaturas

Estados Unidos - Depois de jogar toda a sua carreira na Europa, Lionel Messi decidiu se aventurar em solo norte-americano, e o Inter Miami foi o time escolhido para a nova fase do astro argentino. Desde o anúncio da sua contratação, no início de junho, o jogador impulsionou o número de assinaturas do MLS League Pass, serviço de streaming da Apple que transmite com exclusividade a liga de futebol dos EUA/Canadá. De lá pra cá, foram mais de 300 mil novas assinaturas, chegando a marca de um milhão de assinantes.

A estreia de Messi, diante do Cruz Azul-MEX, na última sexta-feira (21), registrou a maior audiência de uma partida de futebol na TV norte-americana desde 2004. A marca anterior era do primeiro jogo de Freddy Adu, atacante conhecido como o “novo Pelé”, pelo D.C. United.

Além disso, o "efeito Messi" atingiu marcas gigantescas nas redes sociais. Seu primeiro gol pelo Inter Miami, numa belíssima cobrança de falta no ângulo, ultrapassou a marca de 126 milhões de visualizações em todas as principais plataformas oficiais onde o lance foi publicado. Confira aqui:

Em junho de 2022, a Apple anunciou um acordo de dez anos para a transmissão da Major League Soccer, com exclusividade. O investimento foi de 2,5 bilhões de dólares. O acordo encerrou uma parceria antiga entre a liga e a Espn, que vigorava desde a primeira edição do campeonato, em 1996. No contrato, a empresa poderia rescindir de maneira unilateral caso não chegasse um número elevado de assinantes no serviço de streaming, que foi criado para a exibição dos jogos.