Ídolo do Uruguai decide encerrar a carreira aos 37 anos

Buenos Aires (ARG) - Ídolo do Uruguai, o zagueiro Diego Godín decidiu nesta quinta-feira (27) que irá se aposentar do futebol. O jogador, de 37 anos, está no Velez Sarsfield, da Argentina, e irá encerrar a carreira após o fim da temporada do Campeonato Argentino.

O último jogo de Godín como atleta profissional será no próximo domingo (30), contra o Huracán, fora de casa, pelo Campeonato Argentino. Segundo o canal "TyC Sports", o zagueiro vai rescindir o contrato com base na cláusula sobre a aposentadoria.

Revelado no Defensor, do Uruguai, Godín passou pelo Cerro e Nacional no início da carreira, antes de ir para a Europa. No futebol europeu, defendeu o Villarreal e Atlético de Madrid, da Espanha, além da Inter de Milão e Cagliari, da Itália.

Godín viveu a melhor fase da carreira no Atlético de Madrid, onde foi campeão do Campeonato Espanhol em 2013/14 e conquistou duas Ligas Europa (2011/12 e 2017/18). No Atleti também foi duas vezes vice da Liga dos Campeões diante do Real Madrid.

O uruguaio retornou para a América do Sul no início do ano passado após 15 anos na Europa. Ele teve uma curta passagem de seis meses pelo Atlético-MG, antes de rescindir e acertar com o Velez Sarsfield. Após a Copa do Mundo, ele garantiu a permanência até o fim da temporada, sem indicar uma renovação.