F1: Norris pede desculpas por ter quebrado troféu de Verstappen: 'Não tinha a intenção de fazer algo assim'

Bélgica - Lando Norris viveu um momento bastante inusitado, no último domingo (23), após chegar na segunda posição, no GP da Hungria. Na celebração do pódio, o piloto inglês se empolgou na comemoração e acidentalmente quebrou o troféu de Max Verstappen , vencedor da corrida. Ao tentar abrir uma garrafa de champanhe, o britânico derrubou a taça do atual líder do campeonato, e protagonizou uma das maiores gafes da temporada.

Em entrevista coletiva realizada em Spa-Francorchamps, onde será disputado o GP da Bélgica, no próximo domingo (30), o piloto da McLaren pediu desculpas pelo ocorrido na última etapa e citou o simbolismo do troféu para os húngaros.

"Antes de tudo eu gostaria de me desculpar. Eu com certeza não tinha a intenção de fazer algo assim, e sei o quanto (o troféu) significa para os húngaros, e é parte de sua cultura. Também me desculpei com Max. Sei que fiz muitas piadas sobre isso que talvez não devesse, mas me senti mal. Eu ficaria bravo se ele quebrasse meu troféu. Também peço desculpas às pessoas que depositaram tempo e esforço para fazê-los", disse Norris.

Depois do ocorrido, ambos os pilotos riram da situação, e o holandês recolheu os pedaços do troféu quebrado e levou para casa. Por sua vez, a empresa responsável por confeccionar a taça de porcelana se comprometeu a confeccionar uma novo modelo especialmente para o piloto da Red Bull . Confira no vídeo abaixo:

O troféu de porcelana leva cerca de seis meses para ser produzido e custa em torno de 40 mil euros (mais de R$ 213 mil). A empresa húngara responsável por confeccionar a tradicional taça possui mais de 200 anos. A fábrica já confeccionou artigos para chefes de estado, como a Rainha Victoria do Reino Unido, que governou entre 1837 e 1901.

A empresa faz peças com inspirações do século XIX e, a cada ano, recebe estampas étnicas ou desenhos que remetam à própria Fórmula 1. A etapa da Hungria, no circuito de Hungaroring, está no calendário da F1 há 38 anos e, recentemente, renovou o contrato até 2032.