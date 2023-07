Jogadoras do Flamengo participam de tarde de autógrafos e desejam sorte ao Brasil na Copa

Rio - Após estrear com vitória na Copa do Mundo feminina, o Brasil se prepara para encarar a algoz França, neste sábado (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane, na Austrália. A participação brasileira no Mundial tem mobilizado as ruas do Rio de Janeiro, com valorização para as jogadoras dos times cariocas, mesmo que não tenham sido convocadas pela técnica Pia Shundage.

As jogadoras Daiane, Isadora e Lidiane, do Flamengo, participaram de uma tarde de autógrafos na quinta-feira (27), em um condomínio da zona norte do Rio de Janeiro, e foram celebradas pelos moradores. As atletas também foram homenageadas e receberam cartas com mensagens de carinho e apoio das crianças que moram no local.

"A Copa do Mundo de 2019 (na França) teve um grande avanço para a modalidade com os estádios lotados e com divulgação em massa. A torcida abraçou a causa. Mas acho que para o Brasil a Copa de 2023 está sendo um marco para o futebol feminino, com mais transmissão e divulgação, fazendo com que as pessoas tenham mais interesse. É um ano muito especial para o futebol feminino no mundo inteiro", disse Isadora, atacante do Flamengo.

Nos últimos quatro anos, a seleção brasileira passou por uma renovação entre gerações. Na estreia da Copa do Mundo de 2023, a rainha Marta, seis vezes eleita melhor do mundo, começou no banco de reservas, e viu a jovem Ary Borges, de 23 anos, anotar três gols na goleada por 4 a 0 sobre Panamá. Isadora vê a Seleção preparada para enfrentar a França, algoz do último Mundial.

"A seleção brasileira passou por uma reformulação que podemos em outras várias seleções. Acho que é algo normal dentro do processo. Difícil falar que o Brasil está mais preparado para conseguir a vitória porque a seleção passada também estava, mas as meninas estão muito bem e unidas. Acredito que tem uma grande chance de vencer o jogo", afirmou.

No Mundial da Austrália e Nova Zelândia, a seleção brasileira aposta na longevidade do trabalho da técnica sueca Pia Shundage para conquistar a primeira estrela de campeã mundial no futebol feminino. Isadora torce pelo título inédito na categoria e apontou as possíveis rivais que o Brasil deve ficar atento na sequência da Copa do Mundo.

"Espero da seleção brasileira o que todos nós amantes do futebol e apoiadores do futebol feminino esperam, que é a conquista da tão sonhada primeira estrela. Estamos na torcida para o Brasil ser campeão. Também vejo a Inglaterra e Espanha como forte candidatas", finalizou.