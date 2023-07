PSG teria pedido R$ 1,3 bilhão para liberar Kylian Mbappé para o Real Madrid

França - Sem interesse de atuar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Kylian Mbappé, de 24 anos, tem como prioridade defender o Real Madrid. No entanto, de acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o PSG exige pelo menos 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão na cotação atual) para vender o jogador nesta janela.

O Al-Hilal ofereceu 300 milhões de euros (R$ 1,57 bilhão), um valor acima do pedido pelo PSG, no entanto, Mbappé deseja permanecer no futebol europeu. Além do Real Madrid, o Liverpool e o Chelsea também tem interesse na contratação do atacante francês.

De acordo com o "Marca", o Real Madrid tenta reduzir a pedida do PSG. Mbappé comunicou que não irá renovar o seu contrato com o clube francês, que se encerra em junho de 2024. Com isso, a tendência é que o jogador, de 24 anos, seja negociado nesta janela de transferências.