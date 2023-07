Brasileiro campeão olímpico é suspenso após testar positivo em exame antidoping

Campeão olímpico no Rio em 2016 e medalha de bronze em Tóquio 2020, o atleta de salto com vara Thiago Braz foi suspenso após testar positivo para ostarina, uma substância para aumento de massa muscular, em exame antidoping. A suspensão veio pela Athletics Integrity Unit (Unidade de Integridade do Atletismo) e pode ser de até quatro anos.

"Uma suspensão provisória é quando um Atleta ou outra Pessoa é temporariamente suspenso de participar de qualquer competição ou atividade no Atletismo antes de uma decisão final em uma audiência conduzida de acordo com as Regras Antidoping do Atletismo Mundial ou o Código de Conduta de Integridade", informou a Athletics Integrity Unit por meio de nota oficial.

Ostarina é a mesma substância que foi detectada no organismo de Manoel, zagueiro do Fluminense, após a partida contra o River Plate, pela Taça Libertadores. Além do zagueiro, a jogadora de vôlei Tandara também teve o componente encontrado no seu corpo, e tem que cumprir uma suspensão de quatro anos.

Thiago Braz, de 29 anos, é o principal nome do salto com vara no Brasil e no mundo. Além de duas medalhas olímpicas, sendo uma de ouro, o brasileiro também conquistou uma prata no Mundial de Atletismo Indoor de Belgrado 2022.