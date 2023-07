Equipe de Luís Castro e Cristian Ronaldo acerta a contratação de Sadio Mané junto ao Bayern

Rio - O atacante Sadio Mané, de 31 anos, será mais uma estrela do futebol europeu a acertar com um clube saudita. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e o técnico Luís Castro, ex-Botafogo, acertou a contratação do senegalês.

Os números da negociação não foram divulgados, porém, o Bayern havia colocado Mané na janela de transferências. O jogador, de 31 anos, foi contratado junto ao Liverpool no ano passado. O clube alemão desembolsou algo em torno de 32 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões). O vínculo do senegalês ia até junho de 2026.

O atacante viveu uma temporada de altos e baixos no clube alemão, com direito até a uma briga com o companheiro de equipe, Leroy Sané. Por conta disso, o Bayern decidiu se desfazer do senegalês.