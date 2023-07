Lakers planeja aposentar camisa de LeBron James no futuro

Los Angeles (EUA) - O Los Angeles Lakers deseja aposentar a camisa de LeBron James. Em entrevista ao jornalista Mark Medina, do portal "Sportskeeda", a presidente da franquia Jeanie Buss admitiu que planeja eternizar o número 6 ou 23, utilizados pelo astro, logo após a sua entrada para o Hall da Fama do basquete.

"O padrão para ter a camisa aposentada no Lakers é ser incluído no Hall da Fama (do basquete). Não tenho dúvida nenhuma que o LeBron (James) vai ser introduzido no Hall da Fama. Quando ele for, nós iremos aposentar sua camisa. Sem dúvida sobre isso", disse Jeanie Buss.

Apesar da certeza da dona da franquia sobre a aposentadoria da camisa de LeBron James, existe a dúvida sobre qual número aposentar. O astro usou a camisa 23 em três temporadas, sendo campeão em 2019/20, mas vestiu a 6, número que ficou marcado no Miami Heat, nas últimas duas temporadas.

LeBron James sempre usou a camisa 23 desde a época da escola. A única vez que deixou de usar o número foi no Miami Heat, que já tinham aposentado em homenagem a Michael Jordan. Já no Lakers, ele voltou a usar o número por causa do Anthony Davis, que recuou sobre usar a 23 e decidiu permanecer com a 3.

Em respeito a morte do ex-jogador Bill Russell, o maior campeão da história da liga, LeBron James decidiu voltar a utilizar a camisa 23 a partir da próxima temporada. O único jogador na história da NBA que teve dois números aposentados pela mesma franquia foi Kobe Bryant no próprio Lakers, com a 8 e 24.