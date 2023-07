Juventus é punida pela Fifa e está fora da próxima Conference League

A Uefa anunciou nesta sexta-feira (28) que a Juventus está banida da próxima edição da Conference League. O clube italiano foi penalizado devido aos escândalos de irregularidades financeiras que assolaram o clube recentemente. Além disso, a Velha Senhora também deverá pagar uma multa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 104,6 milhões).

"Nós lamentamos a decisão do comitê de Controle Financeiro dos Clubes da Uefa. Não compartilhamos dessa interpretação que foi dada à nossa defesa, e seguimos firmes na convicção da legitimidade das nossas ações", afirmou o presidente Gianluca Ferrero.

A investigação sobre a Juventus ter cometido irregularidades financeiras e quebra de regras do Fair Play Financeiro foi aberta em dezembro pela Uefa. Entre 2018 e 2021, a Velha Senhora realizou inúmeros erros no pagamento dos salários de seus jogadores. A diretoria do clube italiano fraudou na hora dos cortes desses vencimentos.

Com isso, quem fica com a vaga para a Conference League é a Fiorentina, que terminou o Campeonato Italiano na oitava colocação. A Juventus havia terminado a competição em sétimo, mesmo com a punição da perda de dez pontos.