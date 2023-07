Luis Enrique indica, e PSG pode contratar Dembelé para substituir Kylian Mbappé

Rio - Com Kylian Mbappé cada vez mais próximo de deixar o PSG, o clube francês vai em busca de alvos para substituí-lo. De acordo com informações do jornal espanhol "As", a equipe de Paris tem interesse na contratação de Ousmane Dembélé, de 26 anos.

A partir do próximo mês, a multa do atacante para deixar o Barcelona seria de 100 milhões de euros (R$ 519 milhões), mas o clube espanhol estaria disposto a negociar um valor abaixo disso. O nome de Dembelé teria sido indicado por Luis Enrique, atual técnico do PSG.

Ousmane Dembélé foi revelado pelo Rennes, da França, passou pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, e foi contratado pelo Barcelona em 2017 para ser o substituto de Neymar. Na última temporada, o atacante entrou em campo em 35 jogos, fez oito gols e deu sete assistências.