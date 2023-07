Réu em processo sobre manipulação de apostas, Alef Manga é emprestado a clube do Chipre

Curitiba - Réu na Operação Penalidade Máxima, que investiga casos de manipulação de apostas em partidas do futebol brasileiro, o atacante Alef Manga foi emprestado pelo Coritiba ao Pafos FC, do Chipre. A negociação rendeu cerca de R$ 1,7 milhão aos cofres do Coxa, e o novo clube do jogador ainda terá opção de compra custando 800 mil euros (R$ 4,1 milhões).

Em nota, a equipe paranaense confirmou a transação e o contrato até junho de 2024. Manga havia sido afastado pela diretoria do Coritiba devido aos áudios vazados sobre manipulação de um cartão amarelo em troca de receber R$ 45 mil reais de apostadores, no Brasileirão de 2022, na partida contra o América-MG, pela 25ª rodada.

O Pafos FC incluiu uma cláusula no contrato indicando que, caso o atacante seja punido pela Justiça Desportiva, o clube do Chipre não pagará nada pelo acordo. As informação são do site "ge".