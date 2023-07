Clube árabe acerta a contratação de volante com passagens pela seleção brasileira

Rio - O mundo árabe segue contratando grandes astros do futebol mundial. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Al-Ittihad, clube árabe que recentemente anunciou as contratações de Karim Benzema e N'Golo Kanté, acertou com o volante brasileiro Fabinho, que assinará vínculo de três anos com a equipe.

O jogador, formado nas categorias de base do Fluminense, já fez exames médicos no clube árabe e aguarda a assinatura dos documentos por parte do Al-Ittihad e do Liverpool para poder se apresentar como novo jogador da equipe saudita.

Segundo a imprensa europeia, o Al-Ittihad desembolsou cerca de 40 milhões de euros (251 milhões de reais) pela contratação de Fabinho. O volante atuava no Liverpool desde 2018, quando foi contratado junto ao Monaco, da França. Nos Reds, o brasileiro conquistou Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.



Fabinho não foi o único ex-jogador do Liverpool a acertar sua ida ao futebol árabe nesta sexta-feira (28). O Al-Nassr, clube treinado por Luís Castro e que conta com Cristiano Ronaldo em seu elenco, fechou a contratação do senegalês Sadio Mané, que atuou no Bayern de Munique em 2022/23, mas que jogou seis temporadas nos Reds.