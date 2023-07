Grêmio consegue acordo e antecipa término de contrato do atacante Luis Suárez

Porto Alegre - A novela envolvendo Luis Suárez e Grêmio ganhou mais um capítulo, e esse anunciou o fim do "casamento" entre clube e jogador. As partes chegaram a um acordo e anteciparam o fim do contrato do centroavante uruguaio para dezembro de 2023, um ano antes do selado inicialmente.

Assim, Suárez fica livre para assinar pré-contrato com qualquer equipe. Há o interesse do Inter Miami, dos Estados Unidos, clube que conta com o craque argentino Lionel Messi, o lateral Jordi Alba e o meia Sergio Busquets, todos ex-companheiros de Barcelona. As informações são do site "ge".

O contrato de dois anos, assinado no início desta temporada, foi uma condição imposta por representantes do jogador. A direção do Grêmio, por sua vez, tinha a ideia de firmar o vínculo por apenas um ano desde os primeiros passos das tratativas.

A decisão de antecipar o término do contrato para dezembro de 2023, ao fim da atual temporada, foi um caminho para encerrar as discussões e o que foi classificado por Renato Portaluppi, técnico do Imortal, como "novela mexicana".

"Jogador muito importante, faz a diferença. Falo da tal novela mexicana, mas acabou. Dá tranquilidade tanto para ele quanto para o clube. Ele fica até dezembro, nos dá essa tranquilidade, tem nos ajudado bastante", disse Renato, antes da derrota por 2 a 0 para o Flamengo, pela ida das semifinais da Copa do Brasil.