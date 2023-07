Luis Enrique pede e PSG tentará a contratação de astro do Barcelona

O meio-campista Pedri é o mais novo alvo do Paris Saint Germain. A contratação do atleta foi pedida diretamente por Luis Enrique, novo treinador do PSG , que quer voltar a trabalhar com o seu ex-jogador da seleção espanhola. Os franceses já fizeram um contato inicial com o Barcelona .

A informação foi divulgada pelo site "PSG Community" nesta sexta-feira (28). O portal afirma que o jogador está aberto à possibilidade de mudar de clube para ser comandado por Luis Enrique. Pedri é considerado uma grande promessa do futebol espanhol.



O que anima o PSG em uma possível contratação, é o fato de o Barcelona passar por um momento financeiro complicado. Com isso, os espanhóis estão dispostos a abrir conversas pelo jogador. A cláusula de rompimento do contrato é de 110 milhões de euros, cerca de 570 milhões de reais.

Como o Barcelona precisa de dinheiro e o jogador 'aprova' uma ida ao PSG, os valores podem ser bem mais baixos do que esse montante. Pedri é a prioridade de Luis Enrique para o meio-campo do time parisiense.



O setor da equipe francesa pode sofrer um desfalque muito grande, uma vez que Verratti está próximo de ir ao Al-Hilal . Entre o jogador e os árabes já está tudo encaminhado. O PSG ainda negocia a quantia que gostaria de receber pela saída do volante.