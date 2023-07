Meia do Brasil mostra confiança em vitória diante da França: 'Vamos entrar para ganhar'

Austrália - Em busca da classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira precisará quebrar o tabu de nunca ter vencido a França em uma competição oficial. Titular na estreia contra o Panamá, a meio-campista Luana mostrou confiança na sua equipe e ressaltou a importância do jogo deste sábado.

"Amanhã a gente vai ter a oportunidade de mudar esse cenário e sabemos também da importância que esse jogo tem na definição da classificação para a próxima fase, e com certeza vamos entrar para ganhar o jogo", afirmou Luana.



Atual jogadora do Corinthians, a camisa 5 do Brasil teve uma passagem pelo Paris Saint-Germain entre 2019 e 2021. A atleta falou sobre o ciclo até chegar ao Mundial e também afirmou que a experiência jogando na França a fez uma atleta melhor mentalmente e fisicamente.

"Acho que esses quatro anos me prepararam para estar aqui. A minha ida para a França também me deu mais experiência, e eu me sinto preparada tanto mentalmente quanto fisicamente para poder representar meu país e assumir essa responsabilidade e fazer o meu melhor", completou.



Luana destacou a força do elenco brasileiro e as diversas opções que a técnica Pia Sundhage possui no banco para mudar a cara da Seleção, em especial, no ataque.

"Eu acho que nós estamos prontos. E também, eu acho que o poder que nós temos no ataque é algo especial. São as jogadoras rápidas que nós temos, as jogadoras inteligentes e o acabamento. E também nós temos pessoas vindo do banco. Eu acho que isso vai ser a chave para o sucesso", finalizou a jogadora.

Em jogo válido pelo Grupo F, Brasil e França medirão forças no próximo sábado (29), às 07h (de Brasília), no Estádio Lang Park, em Brisbane. Em caso de vitória, a Seleção chegará aos seis pontos e estará matematicamente classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo.