Edinson Cavani acerta com o Boca Juniors até o fim de 2024

Argentina - Após semanas de negociação, o Boca Juniors chegou a um acordo com o atacante Edinson Cavani, de 36 anos. O uruguaio irá assinar contrato até dezembro de 2024 com o clube de Buenos Aires. As informações foram dadas pelo jornal argentino "Olé" e o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano.

O Boca corre contra o tempo para tentar escalar o centroavante na partida de ida contra o Nacional, pelas oitavas de finais da Libertadores. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, em Montevidéu.

Cavani está de volta ao futebol sul-americano após 17 temporadas atuando na Europa. Revelado pelo Danúbio, do Uruguai, o atacante passou por Palermo, Napoli, PSG, Manchester United e Valencia.

Nos últimos meses, Edinson Cavani teve seu nome ventilado em alguns clubes do futebol brasileiro. Botafogo, Corinthians e Grêmio tentaram a contratação do uruguaio, mas não tiveram sucesso.