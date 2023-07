Vídeo! Modelo comemora saída de dirigente de clube do coração exibindo os seios

Rio - A modelo Daniella Chavez, comemorou a demissão de Pablo de Muner, ex-gerente de futebol do O'Higgins, clube do seu coração, em grande estilo. Ela publicou um vídeo seminua, exibindo seus seios no Twitter. A beldade, no entanto, demonstrou sua preocupação com o atual momento da equipe chilena.

Subiendo tremendos videos a Onlyfans celebrando que se fue Pablo de Muner de O’Higgins

Link aquí https://t.co/7KOBIPJKCD sin censura pic.twitter.com/pa5TddIaUb — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 29, 2023

"O perdedor do Pablo De Muner saiu, mas deixou O'Higgins a um passo do rebaixamento! E sabendo da ineficácia dos dirigentes, o seu substituto não deverá ser bom e com o plantel pobre que tem, o risco de rebaixamento é grande", disparou a musa.

Atualmente, o O'Higgins ocupa a 13ª colocação na tabela do Campeonato Chileno. A equipe tem quatro pontos de vantagem sobre o Club de Deportes de Copiapó, que abre a zona de rebaixamento. Faltam 11 jogos para o fim da competição.

Daniella Chavez ficou conhecida em 2015 ao viver um affair com Cristiano Ronaldo. Na época, o português tinha um relacionamento com a modelo russa Irina Shayk. A chilena afirmou que não se envolveu emocionalmente com o craque, apesar fez sexo com o português.