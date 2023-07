Apesar da derrota, Debinha elogia postura do Brasil no segundo tempo: 'Tínhamos que começar assim'

Austrália - O Brasil deixou escapar a chance de classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2023. A seleção brasileira perdeu para a França por 2 a 1, em jogo válido pelo Grupo F, no Estádio Lang Park, em Brisbane, na Austrália. Apesar da derrota, a atacante Debinha destacou desempenho da equipe no segundo tempo.

"A gente pode ver a diferença para o segundo tempo. Tínhamos que começar assim. Elas tiveram a oportunidade que procuraram, acabaram tendo sucesso. Temos que prestar mais atenção nos pequenos detalhes, porque seria assim decidido. Toda vez que entramos, queremos a vitória, será do mesmo jeito com a Jamaica", desabafou a autora do gol do Brasil na partida.



O Brasil vai definir o seu futuro em confronto direto com a Jamaica, na próxima quarta-feira (2), às 7h (de Brasília). A seleção brasileira permanece com três pontos e precisa vencer o último jogo para garantir sua vaga nas oitavas de final.