Galvão Bueno técnica Pia Sundhage em derrota do Brasil para a França

A derrota da seleção brasileira por 2 a 1 para a França, neste sábado (29), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, causou certa impaciência nas redes sociais por escolhas da técnica sueca Pia Sundhage. O narrador e comunicador Galvão Bueno questionou uma das decisões da comandante apontando ausência da craque Marta em grande parte do jogo.

Em publicação nas redes sociais, Galvão também destacou o gol sofrido por bola aérea, da zagueira Renard, algo que vinha sendo trabalhado como ponto de atenção.

"Seleção joga mal, toma gol de cabeça que treinou muito pra evitar e perde pra França mais uma vez! Caiu pra terceiro e agora só a vitória contra a Jamaica classifica o time quarta-feira! E uma pergunta pra técnica Pia: Se levou Marta, pq só colocá-la pra jogar os últimos 10 minutos?", questionou Galvão.

Com o resultado, e a vitória da Jamaica por 1 a 0 sobre o Panamá, o Brasil caiu para a terceira colocação do Grupo F da Copa do Mundo. As comandadas de Pia Sundhage precisam vencer as jamaicanas na próxima quarta-feira (2) para avançarem às oitavas de final.