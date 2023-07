Atlético de Madrid vence o Manchester City em amistoso na Coreia do Sul

Coréia do Sul - Foi só um amistoso de pré-temporada, mas mesmo assim o Atlético de Madrid conseguiu fazer o Manchester City conhecer a sua primeira derrota desde os títulos do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões neste domingo (30), em Seul, na Coreia do Sul. Depay e Carrasco em lindos chutes de fora da área fizeram os gols dos espanhóis. Rúben Dias descontou, de cabeça, após cobrança de escanteio.



A última derrota da equipe inglesa foi em 5 de fevereiro deste ano, quando perdeu para o Tottenham pelo Inglês. Até mesmo no primeiro duelo amistoso da pré-temporada o time de Pep Guardiola saiu vitorioso: 2 a 1 sobre o Bayern de Munique.



O Manchester volta a campo agora no próximo dia 6 quando enfrenta o Arsenal pela Supercopa Inglesa. A estreia na Premier League será dia 11 diante do Burnley.



Apesar da derrota, o City mostrou que continua com seu estilo de jogo, mantendo mais a posse de bola e chutando bastante a gol. No total, deu 15 arremates e manteve quase 60% de domínio da bola.