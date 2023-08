PSG planeja pagar multa para contratar Dembelé, do Barcelona

Paris - Em meio a indecisão sobre o futuro de Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain tenta se prevenir em busca de reforços para a provável saída do craque. Segundo o jornal "AS", da Espanha, o clube francês planeja pagar a multa rescisória do atacante Ousmane Dembelé, do Barcelona, que é visto como o substituto ideal do astro.

Entretanto, o PSG corre contra o tempo para finalizar o negócio. Dembelé tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 262 milhões na cotação atual), mas o valor aumentará para 100 milhões de euros (R$ 524 milhões) a partir desta terça-feira (1). Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona admite a perda do jogador.

"(Ousmane) Dembélé tem potencial para ser o melhor do mundo. É capital para mim (Xavi, técnico do Barcelona). Está feliz, o vejo contento. Me dá confiança. Mas não podemos controlar o mercado", lamentou o treinador Xavi Hernández após a vitória sobre o Real Madrid em amistoso nos Estados Unidos, onde o jogador marcou um dos gols da partida.

Dembelé, de 26 anos, foi contratado pelo Barcelona em 2017 por cerca de 105 milhões de euros (R$ 392 milhões na cotação da época). O atacante atuou em 150 partidas e soma 40 gols com a camisa blaugrana. Durante sua passagem pelo clube catalão, o jogador francês sofreu com lesões, mas se recuperou após a chegada do técnico Xavi.