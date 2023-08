Bayern de Munique sinaliza oferta recorde por Kane, do Tottenham

Londres - O Bayern de Munique não desistiu da contratação de Harry Kane. Segundo o canal "Sky Sport", o clube alemão promete enviar uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 418,7 milhões) nas próximas horas para tentar chegar a um acordo com o Tottenham pelo centroavante.

Caso conclua a operação, a contratação de Harry Kane seria a maior da história do Bayern de Munique. Jan-Christian Dreesen, CEO do clube, e Marco Neppe, diretor-técnico, embarcaram para Londres nesta segunda-feira (31) para uma reunião com Daniel Levy, presidente do Tottenham.

Anteriormente, o Bayern de Munique ofereceu 70 milhões de euros (R$ 365 milhões), mas a proposta foi recusada pelo Tottenham. O clube londrino não deseja vender o atacante por menos de 100 milhões de euros (R$ 523,3 milhões).

Internamente existe uma preocupação sobre a possibilidade de Harry Kane sair de graça após o término do contrato, válido até junho de 2024. Esta é a última oportunidade do Tottenham vender o craque, caso não haja acordo de renovação nos próximos meses.