Investigação chega ao fim e Daniel Alves será julgado por agressão sexual

Espanha - A Justiça da Catalunha encerrou a investigação sobre a denúncia contra o lateral-direito Daniel Alves. O jogador, de 40 anos, será julgado pelo tribunal espanhol por agressão sexual contra uma jovem de 23 anos, cometido no dia 30 de dezembro do ano passado. A informação é do "ge".

Daniel Alves está preso em Barcelona desde o dia 20 de janeiro. O jogador teve três pedidos de liberdade negados. Ele foi intimado para comparecer perante a juíza Concepción Cantón na próxima quarta-feira (2) e terá uma última chance de se manifestar perante a magistrada.

O jogador será comunicado dos trâmites legais do julgamento que ainda não tem data marcada. A Justiça impôs a Daniel Alves o pagamento de € 150 mil (R$ 783 mil) à vítima caso seja condenado, a título de danos morais e psicológicos. Daniel Alves pode pegar 10 anos de prisão.

Confira o comunicado oficial:

"O investigado é intimado no dia 2 de agosto para notificá-lo da acusação e fazer a declaração (possibilidade, se quiser, de voltar a depor perante a juíza de instrução, uma vez que já foi informado do crime pelo qual está sendo processado).



O valor imposto (€ 150 mil) é a título de responsabilidade civil, de forma a cobrir eventuais danos. Em nenhum caso é fiança que envolve, ao pagá-la, sair imediatamente da cadeia.



Ainda não há data para o julgamento, pois o processo está em fase final no tribunal de instrução. Em seguida, deve ser encaminhado ao Tribunal Provincial, que é onde será realizado o julgamento do tipo de crime em questão, e aí devem ser feitos os procedimentos de habilitação (onde as partes apresentam seus escritos e pedem as penas ou absolvição).



A investigação do caso já terminou e por isso já foi expedido o despacho onde é formalmente informado do crime pelo qual foi indiciado."



Entenda o caso

No dia 31 de dezembro, Daniel Alves foi denunciado por agressão sexual contra uma jovem de 23 anos, em uma boate em Barcelona, na Espanha. Segundo o relato, o crime aconteceu no banheiro do local. A jovem alega que tentou sair, mas foi impedida e, em seguida, penetrada de maneira violenta.

A jovem informou uma segurança local sobre o ocorrido e foi imediatamente encaminhada para um hospital para realizar exames. Dois dias depois, ela fez a denúncia contra o jogador. O DNA de Daniel Alves foi encontrado nos testes. No dia 20 de janeiro, o jogador foi preso sem direito a fiança.