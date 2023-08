Grêmio atravessa negociação do Botafogo e encaminha a contratação de atacante de clube europeu

Antes com negociação encaminhada com o Botafogo, o atacante João Pedro, do Fenerbahçe, deve atuar por outro clube da Série A. De acordo com o portal "ge", o Grêmio atravessou a negociação do Alvinegro e acertou a contratação do jogador de 31 anos.

O Tricolor gaúcho encaminhou um acordo de empréstimo de um ano e meio com João Pedro e irá pagar ao Fenerbahçe uma compensação financeira. O Botafogo também tentava o empréstimo do jogador, porém em uma negociação sem custos. O atacante deve embarcar rumo a Porto Alegre na próxima terça-feira (01) para realizar exames médicos e assinar contrato.

João Pedro teve breves passagens pelo futebol brasileiro no Atlético-MG e no Santos. Porém, foi no Cagliari, da Itália, onde o atacante teve seu melhor desempenho e projeção internacional. Ao todo, foram 271 jogos pelo clube da Sardenha, com 86 gols marcados no total.

Com cidadania italiana após os anos no Cagliari, João Pedro foi convocado pela seleção do país no ano passado para a repescagem da Copa do Mundo do Catar, contra Macedônia do Norte. Porém, a "Azzurra" perdeu a partida e não participou do Mundial no ano passado.