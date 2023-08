Letícia comenta preparação do Brasil para a partida contra a Jamaica: 'Mesma mentalidade'

Austrália - A goleira Letícia Izidoro falou sobre a preparação do Brasil para o decisivo jogo contra a Jamaica, válida pela Copa do Mundo Feminina. Em entrevista ao site oficial da CBF, publicada nesta segunda-feira, ela destacou o foco de todas na partida e ressaltou que a mentalidade do grupo não mudou.

"A gente já virou a página. Agora estamos pensando 100% na Jamaica, mantendo a mesma mentalidade de entrar, vencer e conquistar mais três pontos. Agora mais do que nunca, estamos focadas para entrar lá, conquistar esses três pontos e seguir nesse Mundial", disse Letícia.

Como é improvável que a França não pontue contra a seleção panamenha, a Canarinho precisa da vitória para avançar às oitavas de final da Copa. Atualmente, as francesas lideram o Grupo F com quatro pontos. Jamaica (4 pts), Brasil (3 pts) e Panamá (não pontuou), nesta ordem, fecham o grupo.

"Trabalhamos hoje um pouco do nosso 11x11 para saber mais ou menos como vamos nos comportar dentro de campo, trazendo um pouco também das características da Jamaica. O treino foi bom, deu para todo mundo trabalhar. Agora é viajar, fazer mais um treino de preparação e entrar na quarta-feira com tudo para cima da Jamaica", completou a goleira.

Em tempo: Jamaica e Brasil medem forças na quarta-feira, a partir das 7h (de Brasília), no Estádio Retangular de Melbourne, em Melbourne (AUS). A partida é válida pela terceira e última rodada do Grupo F.