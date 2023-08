Cavani rasga elogios ao Boca Juniors: 'Maior da América do Sul'

Argentina - Edinson Cavani não poupou elogios ao falar do Boca Juniors e o classificou como "o maior da América do Sul". Reforço do time argentino, o atacante desembarcou no Uruguai nesta segunda-feira, 31, antes de seguir viagem para Buenos Aires. Em conversa com a imprensa no seu país natal, ele destacou a motivação por poder jogar no Boca e citou que estar perto de casa também pesou na decisão de aceitar a proposta.

"Estou feliz por muitos motivos. O Boca é o maior da América do Sul e um dos maiores do mundo. Chegar a um clube como esse sempre te motiva. Sempre houve contato e uma chance de voltar. Graças a Román (Riquelme, ídolo e vice-presidente do clube) que foi presente em vários oportunidades, em vários momentos... Chegou um momento que muitas coisas se alinharam de uma vez. Para me aproximar de casa, também tomei a decisão de vir para o Boca", afirmou o atacante uruguaio.

Vale lembrar que Cavani foi anunciado na última sexta-feira e firmou contrato válido até o fim de 2024. Na noite desta segunda-feira, ele será apresentado em La Bombonera, a casa do Boca Juniors. O jogador vestirá a camisa 10 da equipe de Buenos Aires.

"É uma emoção pegar um número que jogadores históricos do clube usaram. É bom vestir o número que os ídolos do clube usaram. O número não vai me impedir de fazer nada, não vai me fazer jogar mais ou menos. Mas é uma responsabilidade cuidar dele, defendê-lo e levá-lo ao topo", disse ele.

Cavani volta ao futebol sul-americano após 17 temporadas na Europa. Revelado pelo Danúbio, do Uruguai, o atacante passou por Palermo, Napoli, PSG, Manchester United e Valencia, onde estava até rescindir contrato, há poucos dias.