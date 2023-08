Técnico do Liverpool ironiza suposta negociação do clube com Mbappé: 'Nós rimos dos rumores'

Inglaterra - Após sair a notícia de que o Liverpool estaria interessado na contratação do atacante Kylian Mbappé, o treinador do clube inglês, Jurgen Klopp, ironizou os rumores veiculados na imprensa europeia. Segundo o comandante alemão, a chegada do astro francês nos Reds seria uma surpresa para ele.

"Nós rimos dos rumores, mas as condições do quadro financeiro não nos convém nada. Talvez outra pessoa do clube esteja preparando algo e queira me surpreender. Que eu saiba, não há nada. Mas isso não aconteceu nos oito anos que estou aqui. Essa seria a primeira vez", brincou Jurgen Klopp.

Segundo o portal "Mirror", o Liverpool fez uma proposta de empréstimo por Mbappé por uma temporada. Ao final do contrato, o jogador se juntaria ao Real Madrid. A oferta teria surgido após a investida do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelo atacante francês. Mbappé, porém, rejeitou qualquer aproximação vindo do clube comandado por Jorge Jesus.

O Liverpool acertou a contratação de dois jogadores nesta janela de transferências: os meias Alexis Mac Allister, ex-Brighton, e Dominik Szoboszlai, que estava no RB Leipzig. Além disso, o clube confirmou a saída de Henderson para o Al-Ettifaq e de Roberto Firmino para o Al-Ahli, ambos da Arábia Saudita. Os Reds também acertaram a ida de Fabinho para Al-Ittihad, atual campeão saudita.

A situação de Mbappé no PSG segue indefinida. Ele tem contrato até junho do próximo ano, e deixou claro que não quer renová-lo. Tal postura irritou a diretoria do clube de Paris, que o afastou do elenco e o deixou treinar junto dos atletas "negociáveis" da equipe. Para não perdê-lo por custo zero, os franceses tentam negociar uma transferência o mais rápido possível. O Real Madrid aparece como o principal interessado.