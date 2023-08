Com Canadá eliminado da Copa do Mundo, Marta pode bater recorde; entenda

Austrália - O Canadá foi goleado por 4 a 0 pela Austrália, uma das anfitriãs do Mundial, e está eliminada na primeira fase da Copa Feminina. Com isso, a lendária atacante Christine Sinclair, de 40 anos, deu adeus a competição sem fazer gols. O jejum da canadense pode ajudar Marta a ser a única jogadora a marcar em seis Mundiais diferentes. Assim como Sinclair, a brasileira balançou as redes nas últimas cinco Copas (2003, 2007, 2011, 2015 e 2019).

Em entrevista à "TSN" após a eliminação, a canadense revelou que este deve ser seu último Mundial antes da aposentadoria.

"É o fim da Copa do Mundo e provavelmente não irei jogar outra Copa do Mundo. Estou deixando o campo pela última vez em uma Copa do Mundo", contou Sinclair.

Vale lembrar que Sinclair é a maior artilheira da história das seleções, seja feminina ou masculina. No total, ela marcou 190 gols pelo Canadá.

Já Marta se tornou a maior artilheira da história das Copas, com 17 gols no total. O recorde foi estabelecido em 2019, mas na edição atual a atacante entrou apenas na reta final dos jogos contra o Panamá e a França e ainda não balançou as redes.

Em tempo: Marta terá a oportunidade de quebrar mais recorde em Copas do Mundo, na próxima quarta-feira (2), quando a seleção brasileira enfrenta a Jamaica em confronto direto que vale vaga nas oitavas de final da competição. A bola rola às 7h (de Brasília), em Melbourne, na Austrália.