Copa do Mundo Feminina: confira onde assistir aos jogos do 13º dia do torneio

Nova Zelândia - Nesta terça-feira, 01, serão conhecidas mais quatro seleções que avançarão às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023. Por isso, abaixo, veja quais serão os jogos e saiba onde assisti-los.

GRUPO E

Jogadoras da seleção dos Estados Unidos comemoram gol marcado no empate em 1 a 1 com a Holanda Foto: Marty MELVILLE / AFP

Vietnã x Holanda

As duas seleções se enfrentarão no Estádio Dunedin, em Dunedin (NZL), às 04h (de Brasília), pela última rodada do grupo. A transmissão fica por conta da Cazé TV, no YouTube, e da plataforma de streaming Fifa+. O Vietnã, cabe mencionar, não tem mais chance de classificação.

Portugal x Estados Unidos

As duas seleções jogarão no Eden Park, em Auckland (NZL), às 04h (de Brasília), pela última rodada do grupo. A partida terá transmissão do "Fifa+", da "Cazé TV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".

Tabela do grupo



1 - EUA (quatro pontos)

2 - Holanda (quatro pontos)

3 - Portugal (três pontos)

4 - Vietnã (nenhum ponto)

GRUPO D

Jogadoras da seleção da Inglaterra comemoram gol marcado na vitória por 1 a 0 sobre a Dinamarca Foto: FRANCK FIFE / AFP

Haiti x Dinamarca



As duas seleções medirão forças no Estádio Retangular de Perth, em Perth (AUS), às 08h (de Brasília), pela última rodada do grupo. A partida terá transmissão do "Fifa+", da "Cazé TV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".

China x Inglaterra

As duas seleções se enfrentarão Estádio Hindmarsh, em Adelaide (AUS), às 08h (de Brasília), pela última rodada o grupo. A transmissão do jogo será exclusiva da Cazé TV, no YouTube, e da plataforma de streaming Fifa+.

Tabela do grupo



1 - INGLATERRA (seis pontos)

2 - DINAMARCA (três pontos)

3 - CHINA (três pontos)

4 - HAITI (nenhum ponto)