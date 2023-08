'O time dele só joga aproximando', afirma Luxemburgo sobre técnico da Seleção

Rio - Treinador com passagem pela Seleção, entre 1998 e 2000, e atualmente no Corinthians, Vanderlei Luxemburgo participou, no último domingo (30), do programa "Apito Final", da "Band". Na atração, o técnico comentou sobre o estilo de Fernando Diniz e afirmou que os times do interino da seleção brasileira só possuem uma maneira de jogar.

"Vejo mais que era uma tendência. Falam em quebrar linha. Não se quebra linha, inventaram um termo novo. Se dribla a linha. Você mata a defesa adversária com um passe, virando da direita pra esquerda, com um passe. Hoje só o Renato Augusto faz isso. Quando você passa a bola por cima de todo o meio campo e passa pro lateral, você quebra o adversário. Qual a tendência do futebol hoje? Como o Fernando Diniz, que tenho maior carinho, falei isso pra ele. Ele agora precisa ganhar, porque está na seleção brasileira e tem potencial. Mas o time dele só joga aproximando. Futebol não é só aproximação, é vertical", declarou Luxemburgo.