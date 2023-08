Confira os cenários e entenda como o Brasil pode avançar às oitavas da Copa do Mundo Feminina

Austrália - Na próxima quarta-feira, 02, a Seleção enfrentará a Jamaica com o objetivo de avançar às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Atualmente, o Brasil soma três pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo F - no momento, portanto, está fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio.

Pensando nisso, abaixo, o jornal O Dia apresenta cada cenário e mostra como a Canarinho pode garantir vaga nas oitavas do Mundial 2023:

SE VENCER A JAMAICA

Aqui o cenário é mais simples. Isso porque o Brasil já estaria matematicamente classificado com qualquer triunfo sobre a seleção jamaicana.

O que ainda ficaria indefinido seria a colocação da Canarinho no Grupo F. Se a França vencer o Panamá no jogo em paralelo, o Brasil passa em segundo. Se a França empatar ou perder, o Brasil avança em primeiro.

SE EMPATAR COM A JAMICA

Nessa situação, o cenário é mais delicado. Caso o Brasil empate com a Jamaica, a França precisará obrigatoriamente perder para o Panamá.

Desse modo, a seleção brasileira, que leva a melhor sobre as francesas no saldo de gols, passaria em segundo, enquanto a Jamaica, em primeiro.

SE PERDER PARA A JAMAICA

Neste caso, não haveria mais chances de classificação. O Brasil estaria eliminado da Copa do Mundo Feminina 2023 e daria adeus à Austrália.

AGENDA

Jamaica e Brasil medem forças na quarta-feira, a partir das 7h (de Brasília), no Estádio Retangular de Melbourne, em Melbourne (AUS). A partida é válida pela terceira e última rodada do Grupo F.

No mesmo dia e horário, Panamá e França se enfrentarão no Estádio de Futebol de Sydney, em Sydeny (AUS).

TABELA DO GRUPO

1 - França (quatro pontos)

2 - Jamaica (quatro pontos)

3 - Brasil (três pontos)

4 - Panamá (nenhum ponto)