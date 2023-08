Clube da Série A encaminha contratação de Nonato, meia ex-Fluminense

São Paulo - O Santos encaminhou a contratação do volante Nonato, de 25 anos, que estava no Ludogorets, da Bulgária. O jogador, que foi revelado pelo Internacional, teve destaque recente vestindo a camisa do Fluminense antes de se transferir para o futebol europeu. Ele assina por empréstimo.

As negociações avançaram nesta segunda-feira (31), logo após o Comitê de Gestão do Peixe aprovar o nome do jogador para a sequência do Brasileirão. Agora, o Santos terá de correr para trocar documentos e formalizar a contratação. Restam apenas dois dias para o encerramento da janela de transferências (quarta-feira, dia 2/8).

Pelo Fluminense, Nonato se destacou pela movimentação e boa distribuição de jogo no meio-campo. Foram 55 jogos, quatro gols e sete assistências. Na época de sua saída, em agosto de 2022, o Tricolor ainda tentou comprá-lo do Internacional, mas a proposta do Ludogorets foi considerada superior em formas de pagamento.

Outro ponto fundamental de sua saída, mesmo sendo peça-chave no esquema de Fernando Diniz, foi o aumento de salário - cerca de três vezes maior devido ao euro, segundo informações do "ge". Caso o Ludogorets venda Nonato, o Fluminense, por ter liberado o jogador antes do fim de seu vínculo, terá direito a 10% da operação.