CBF anuncia iniciativa de combate à discriminação racial no futebol brasileiro

Rio - Em conjunto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol anunciaram a realização do Levantamento da Diversidade no Futebol Brasileiro. Com a iniciativa, o objetivo da entidade é ampliar o combate ao racismo e qualquer tipo de discriminação no futebol brasileiro.

Em parceria com a Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil, será feita uma coleta de informações por meio de um formulário digital que será respondido por jogadores, técnicos, árbitros e outros profissionais que atuam nas séries A e B masculino e A1 e A2 feminino do Campeonato Brasileiro 2023. A pesquisa será composta por um bloco de quatro perguntas com temas sobre diversidade racial, religiosa, de orientação sexual e origem, além do impacto da discriminação na carreira dos participantes.

"Tenho plena certeza de que este levantamento será um importante instrumento para o combate ao racismo no Brasil e será um exemplo para o mundo. Na minha gestão, sou o primeiro negro e nordestino da história da CBF em 109 anos a ocupar o cargo de presidente da entidade. O racismo é uma das principais bandeiras que defendo à frente da CBF e nosso foco é levar para todos a nossa mensagem de igualdade, inclusão e transparência desde o primeiro dia", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O Diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, ressaltou a importância da pesquisa e celebrou a parceria com a CBF.

“São anos trabalhando com objetivo de conscientizar segmentos da sociedade e subsidiar políticas públicas e privadas de combate ao racismo no esporte. Por isso esse projeto, em parceria com a CBF e a Nike, é tão importante para trazer mais dados e informações na luta contra diferentes formas de discriminação na modalidade e para impulsionar mais ações", comentou.

A divulgação dos resultados da pesquisa estão previstos para o final de agosto, e a participação é voluntária e anônima.