Com festa em La Bombonera, Boca Juniors apresenta o atacante Edinson Cavani

Argentina - Nesta segunda-feira, 31, Edinson Cavani foi apresentado em La Bombonera como novo reforço do Boca Juniors. O estádio estava cheio, e os torcedores fizeram festa no local para receber o jogador, que firmou contrato válido até 2024. Confira no vídeo abaixo:

"É uma emoção muito grande. É incrível. Quando eu tinha 12 anos, eu estava aí onde vocês estão e senti o desejo de estar aqui onde estou agora. E depois de tantos anos que o futebol me deu um pouco de tudo, estou aqui me divertindo com minha família. Muito obrigado", disse Cavani.

Festa da torcida do Boca Juniors na apresentação de Cavani em La Bombonera Foto: Luis ROBAYO / AFP

Cavani volta ao futebol sul-americano após 17 temporadas na Europa. Revelado pelo Danúbio, do Uruguai, o atacante passou por Palermo, Napoli, PSG, Manchester United e Valencia, onde estava até rescindir contrato, há poucos dias.

"A vontade sempre será a mesma, hoje tenho 36, muitos quilômetros rodados, mas tenho certeza que vou me preparar 100% todos os dias para quando tiver que sair defendendo essa camisa como se fosse um torcedor de longa data. É minha filosofia", afirmou Cavani.