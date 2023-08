CBF confirma o local da primeira partida da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Pará - Nesta segunda-feira, 31, a CBF informou que a partida entre Brasil e Bolívia, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, acontecerá no Mangueirão, em Belém. Ainda segundo a entidade, o jogo está marcado para acontecer no dia 08 de setembro.

Os delegados da Conmebol aprovaram o estádio depois de uma inspeção de todas as instalações. O Mangueirão, vale lembrar, passou por reforma e ganhou status de arena. Agora, o local tem, por exemplo: capacidade para 50 mil pessoas; gramado que segue as especificações da Fifa; sistema de segurança; novas rampas de acesso dos torcedores; além de infraestrutura de serviços como bares e restaurantes, pontos de atendimento médico e estacionamento para nove mil veículos.

"As decisões na atual gestão visam unicamente as melhores condições técnicas e de logística para a Seleção Brasileira. Vamos buscar ao longo dessa eliminatória questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site oficial da entidade.

Cabe destacar que esta será não só a partida de estreia do Brasil nas Eliminatórias como também a primeira do técnico Fernando Diniz à frente da Seleção. Ele assumiu interinamente o comando da Canarinho até o meio de 2024, quando a CBF espera contar com Carlo Ancelotti, que está hoje no Real Madrid.



BOAS LEMBRANÇAS

O Mangueirão recebeu um jogo da seleção brasileira masculina pela última vez em setembro de 2011. Na ocasião, o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0, em duelo válido pelo Superclássico das Américas. Lucas Moura e Neymar fizeram os gols do então time comandado por Mano Menezes.