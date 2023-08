Vídeo: Cristiano Ronaldo celebra gol com Luís Castro em vitória do Al-Nassr

Arábia Saudita - Logo após marcar na vitória do Al-Nassr sobre o Monastir por 4 a 1, nesta segunda-feira, 31, Cristiano Ronaldo foi comemorar junto com Luís Castro. No vídeo, postado pelo próprio clube saudita, é possível ver que o atacante corre em direção à área técnica dá um abraço no treinador e também nos auxiliares Vitor Severino e João Brandão. Confira abaixo:

Anderson Talisca, Al-Amri e Al Alewa marcaram os demais tentos do Al-Nassr. Al Lajami (contra) fez o único gol do time turco.

Com o resultado, o Al-Nassr chegou aos quatro pontos e aparece na ponta do Grupo C da Copa Árabe dos Clubes Campeões (competição que reúne clubes da Ásia e da África). O time tem a mesma pontuação que o Al-Shabbab, mas leva a melhor nos critérios de desempate.