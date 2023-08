Neymar fica no banco, e vê PSG levar virada da Inter de Milão

Japão - A torcida japonesa ansiava por ver Neymar em campo nesta terça-feira, mas Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, mais uma vez não o aproveitou. Causador de euforia sempre que aparecia no telão, o brasileiro chegou a ser ovacionado pelos torcedores presentes no Estádio Nacional, em Tóquio, quando saiu do túnel para o retorno do segundo tempo. No fim das contas, apenas sentou no banco novamente e viu seus companheiros perderem por 2 a 1, de virada, para a Inter de Milão, atual vice-campeã da Liga dos Campeões.



Após cinco meses se recuperando de lesão, Neymar voltou a trabalhar com bola no meio de julho, na reapresentação após o período de férias. Viajou para o Japão, onde o clube parisiense excursiona em pré-temporada, mas não participou dos amistosos com Al Nassr e Cerezo Osaka, assim como nesta terça, contra a Inter. O último jogo da turnê será diante do Jeonbuk Hyundai, na quinta-feira.



Luis Enrique escalou o PSG cheio de reforços contratados na atual janela de transferências. O lateral-esquerdo Lucas Hernandez e o zagueiro Skriniar começaram na defesa, o volante Ugarte compôs o meio de campo e Marco Asensio foi escalado no ataque. Do lado da Inter de Milão, o atacante Marcus Thuram, filho do campeão do mundo Lilian Thuram, fez seu primeiro jogo começando como titular.



A primeira etapa decorreu com a bola nos pés do time parisiense durante a maior parte do tempo, mas chances foram criadas pelos dois lados, embora sem tanto volume. A equipe de Paris foi mais ofensiva e tentou levar risco ao gol de Stankovic mais vezes, mas não foi o suficiente para que voltasse para o vestiário com alguma vantagem no placar.



No retorno ao campo para o segundo tempo, a torcida japonesa mostrou euforia ao ver Neymar aparecendo no gramado, mas logo perceberam que ele não estava com a camisa de jogo. O brasileiro sentou no banco mais uma vez e, de lá, viu Vitinha acertar um lindo chute de fora da área para marcar um golaço, com apenas oito minutos de bola rolando.



O tempo foi passando e Neymar continuava no banco. Depois de vibrar com o gol de Vitinha, ele viveu uma sequência de lamentações após a Internazionale conseguir a virada com gols marcados por Sebastiano Esposito e Sensi, com um intervalo de dois minutos entre eles, aos 36 e 38 minutos, respectivamente.