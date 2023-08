Ex-tecnico da Seleção, Tite irá dirigir o Orlando City, diz emissora de TV

Rio - Ex-treinador da seleção brasileira, Tite, está perto de voltar a trabalhar. De acordo com informações da "Band", o comandante chegou a um acordo com Orlando City, equipe da liga americana MLS, principal rival do time de Lionel Messi.

Desde que encerrou seu trabalho na Seleção, Tite recebeu muitos convites. O treinador sempre afirmou que sua prioridade era trabalhar no futebol europeu. Ele rejeitou ofertas de clubes brasileiros e também de outras seleções.

Esta será a terceira experiência internacional do técnico gaúcho. Tite trabalhou em duas equipes do futebol árabe. Ele dirigiu o Al Ain e o Al-Wahda, ambos dos Emirados Árabes Unidos. O primeiro foi treinado pelo brasileiro em 2007, e a passagem pelo segundo ocorreu em 2010