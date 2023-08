Sensitiva prevê rebaixamento do Vasco, e Botafogo distante de titulo brasileiro

Rio - Em 2023, o Campeonato Brasileiro voltou a ter os quatro grandes na elite do futebol, com o Botafogo como líder, o Flamengo na segunda colocação. O Fluminense segue no G-8, enquanto o Vasco é lanterna. E, de acordo com Mãe Michelly da Cigana, o clube não vai escapar do rebaixamento. A sensitiva também fez previsões para os outros times cariocas.



Botafogo



Está em fase muito decisiva. O afastamento de um homem importante ao time pode comprometer o resultado final do campeonato. Então, as decisões tomadas agora é que vão definir o futuro do time. Tem chance de estar onde nunca esteve, mas a má contratação pode pôr tudo a perder até o final do ano . O time deve investir alto ou o sonho de vitória vai embora. Continuar líder, mas vai depender dos próximos passos que a diretoria tomar. Também não vejo eles bem financeiramente para tal contratação . Mas o Botafogo está numa fase boa e precisa se manter.



O clube deve investir em alguém que venha de outro país para se manter líder até o fim, mas dificilmente será campeão brasileiro



Flamengo



Muitos cortes pela frente. O Flamengo precisa ter foco e manter equilíbrio, pois um grande escândalo vem por aí envolvendo o time carioca e um de seus jogadores. O time vai apostar em uma grande contração e vai perder dinheiro, pois o jogador não vai superar as expectativas de sua diretoria .



Vasco



Está com caminhos trancados e vejo rebaixamento para ele. O time precisa investir em estrutura e reformular seu local de treinamento para atrair boas energias. Perda de jogadores e perdas financeiras para o time, infelizmente.



O Vasco devia apostar na juventude, pois vem um jogador muito jovem que merece a atenção do time . Um nome novo no mercado, mas se o clube não der oportunidade vai se arrepender. Também precisa investir em estrutura e reformular seu local de treinamento para atrair boas energias.



Fluminense



O desacordo entre dois homens importantes pode desestabilizar o time .O Fluminense vem para as cabeça mas não leva pra casa o título do Brasileirão.