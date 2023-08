STJD determina suspensão preventiva de 30 dias de mais sete jogadores

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou a suspensão preventiva por 30 dias de sete jogadores por suspeita de manipulação no futebol. Os atletas são alvos da nova fase de investigação da Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás e se tornaram réus na Justiça de Goiânia.

O vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, foi responsável pela determinação. Os sete jogadores que estão suspensos por 30 dias até o posterior julgamento são: Alef Manga, Dadá Belmonte, Igor Carius, Jesus Trindade, Pedrinho, Sidcley e Thonny Anderson.

Em outra fase da investigação, dez jogadores foram convocados para prestar depoimento no próximo dia 8 de agosto. O processo ainda é referente à segunda fase da operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Goiás, que trabalha em parceria com o STJD.