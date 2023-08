Federação inglesa adota medidas mais rigorosas com reclamações de jogadores

Londres - A Federação de Futebol da Inglaterra (FA) irá adotar medidas mais rigorosas com reclamações de jogadores, treinadores e comissão técnica dentro e fora de campo a partir da próxima temporada. As novas medidas tem o objetivo de coibir comportamentos considerados "inaceitáveis" e os árbitros terão mais poder para tomar ações "robustas".

Além disso, as punições disciplinares prometem ser mais duras, com aumento das multas para ofensores reincidentes. Os capitães dos times serão cobrados a tomar maior responsabilidade sobre o comportamento de companheiros, incluindo o respeito às decisões da arbitragem. Se um árbitro for cercado por vários atletas, pelo menos um deles vai receber cartão.

A federação inglesa também promete tirar pontos de equipes em que atletas ou técnicos cometam ofensas de mau comportamento repetidamente no futebol de base. As autoridades do futebol do país colocaram como prioridade o combate a abusos relacionados a tragédias no futebol. Quem cometer esse tipo de abuso, com cânticos, gestos ou mensagens, poderá ser banido dos estádios e processado criminalmente.