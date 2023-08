PSG avalia fazer protesto na Fifa contra postura do Real sobre Mbappé

Rio - A situação envolvendo o PSG e Kylian Mbappé pode parar na Fifa. De acordo com informações do jornal inglês "Telegraph", o clube francês está avaliando fazer uma reclamação forma à entidade por conta da postura do Real Madrid em relação a jovem atacante.

O clube de Paris estaria convencido de que Mbappé já teria um acordo com o Real para assinar contrato no fim da próxima temporada. O jogador receberia 160 milhões de euros (R$ 833 milhões) por fechar com o clube espanhol. Neste caso, ele sairia do PSG de forma gratuita.

De acordo com o regulamento da Fifa para transferências, o Real não pode se acertar com Mbappé sem a permissão do PSG. O jogador, de 24 anos, está vinculado ao clube francês até o dia 30 de junho do ano que vem.

Como o francês já afirmou que não deseja permanecer no PSG, o clube tenta vendê-lo na atual janela de transferências. Porém, o valor pedido está fora das condições do Real Madrid. Chelsea e Liverpool também tem interesse no jogador.