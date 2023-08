'Não sei quando voltarei a jogar', declara Neymar após ficar no banco em três amistosos do PSG

Rio - O atacante Neymar ainda não sabe quando voltará a entrar em campo. Após ter ficado no banco em três amistosos na pré-temporada do PSG no Japão, o brasileiro admitiu que ainda não tem previsão para voltar a jogar.



“Estou me sentindo bem. Mas não sei quando voltarei a jogar”, disse o camisa 10 ao “L’Equipe” após a derrota do PSG por 2 a 1 para a Inter de Milão, nesta terça-feira (1). Ele chegou a calçar as chuteiras, mas não entrou na partida.



Neymar não entra em campo desde o dia 19 de fevereiro, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito que o obrigou a passar por cirurgia. Pessoas próximas ao atacante dizem que ele vem evoluindo bem nas últimas semanas.