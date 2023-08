Técnico da Jamaica avalia jogo com Brasil: 'É Davi contra Golias'

Melbourne - Brasil e Jamaica se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 7h (de Brasília), em Melbourne, na Austrália, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina. Em terceiro lugar, a seleção brasileira precisa da vitória para avançar às oitavas de final, enquanto a equipe jamaicana joga pelo empate para se classificar. Apesar da vantagem, o técnico Lorne Donaldson pregou respeito ao rival.

"É Davi x Golias. O Brasil é uma potência e será um desafio para nós. Sabemos que chegamos para a Copa do Mundo com o título de azarões, isso não é nenhuma novidade. Temos que entrar em campo e tentar estar à altura. Elas são muito habilidosas e sabemos que virão atrás de nós com tudo o que têm. Por isso, temos de estar preparados", disse Lorne Donaldson.

Em 2019, Brasil e Jamaica se enfrentaram pela fase de grupos da Copa do Mundo, realizada na França, com vitória brasileira por 3 a 0. A seleção caribenha perdeu os três jogos daquela edição e sofreu 12 gols, bem diferente do cenário atual. Em 2023, a Jamaica empatou sem gols com a França na estreia e venceu Panamá na segunda rodada.

"Temos um longo caminho a percorrer em termos do que países como o Brasil estão produzindo. Estamos longe do futebol feminino no resto do mundo, mas estamos tentando crescer", finalizou Lorne Donaldson.