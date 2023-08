Hamilton acredita que disputaria título contra Verstappen com carro de Perez na RBR

Bélgica - Heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton tem passado por um momento diferente de tudo o que já viveu na categoria. Sem vencer uma corrida desde a etapa da Arábia Saudita em 2021, o britânico tem demonstrado descontentamento com a demora da Mercedes para voltar a ser competitiva e com o domínio do rival Max Verstappen, da Red Bull Racing.

Em 2021, Hamilton e Verstappen disputaram o título até a última volta da última corrida, em Abu Dhabi. O britânico, com pneus gastos, foi ultrapasso pelo holandês, com pneus novos, e viu o título escapar depois de liderar a corrida com larga vantagem do início ao fim. Em entrevista ao portal belga "Sporza", o piloto garantiu que a história poderia ser diferente se ele fosse da RBR atualmente.

"É impossível superar a RBR, a não ser que eles não concluam (a corrida). Eles estão entre oito décimos e 1 segundo mais rápidos que todo mundo por volta. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Quero ser tão veloz quanto eles? Claro. Gostaria de ter um carro tão veloz quanto o deles? Claro. Se eu estivesse no carro do Sergio (Perez), Max (Verstappen) não teria o mesmo momento de agora, mas a vida não é assim", disse.

Apesar da dificuldade da Mercedes, o W14 tem apresentou uma evolução durante a temporada de 2023. Na etapa da Hungria, Hamilton conseguiu a pole position, mas foi superado pela Red Bull e McLaren durante a corrida e terminou em quarto. Na etapa da Bélgica, novamente ficou em quarto lugar. O britânico é o quarto colocado no campeonato de pilotos e está a um ponto do terceiro Fernando Alonso.