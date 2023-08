Arturo Vidal chama Vitor Roque de 'melhor jogador do Brasil' e vê Flamengo como rival a ser batido na Libertadores

Rio - Atual jogador do Athletico-PR, Arturo Vidal, atuou recentemente no Flamengo ao lado de grandes estrelas como Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Everton Ribeiro, apesar disso, na opinião do chileno, o maior destaque do futebol brasileiro é um jogador que é seu companheiro de time no momento.

"Vitor Roque é um jogador que se vendeu muito pronto ao Barcelona porque tem muita qualidade. Tem que crescer muito, mas neste momento tem um nível espetacular. Se não me equivoco, é o melhor jogador no Brasil neste momento", afirmou em entrevista à "ESPN".

A Libertadores é a principal esperança de títulos para o Athletico-PR na temporada. Ao analisar os adversários que estão vivos na competição, Vidal apontou seu ex-clube como a equipe a ser batida no torneio sul-americano.

"Sempre o mais difícil é o último campeão, que é o Flamengo. Flamengo é a equipe mais difícil da Copa Libertadores. Depois, tem o Palmeiras que foi campeão recentemente, o River (Plate), que todos sabemos o que é. O Fluminense jogou muito bem... A verdade é que tem muitas equipes complicadas. Mas temos fé no que podemos fazer. Se estamos concentrados e damos o máximo podemos ganhar de qualquer um", finalizou.