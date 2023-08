River encaminha transferência de alvo do Flamengo para clube árabe

Rio - Alvo do Flamengo, o meia Nicolás de La Cruz, de 26 anos, está perto de deixar o River Plate rumo ao futebol árabe. O presidente do Liverpool, do Uruguai, clube que tem 50% dos direitos do uruguaio, afirmou que a transferência para o Al Duhail, do Catar, está perto de ser concluída.

"Parece que está feito. Receberíamos uma quantia de 8 milhões de dólares (R$ 38 milhões)", disse o José Luis Palma em contato com o jornal argentino "Olé".

A negociação entre o Flamengo e o River Plate não avançou, porque o clube insistiu em pedir 16 milhões de dólares (cerca de R$ 75 milhões) por Nicolás de La Cruz. O clube do Catar teria sinalizado a disponibilidade de pagar a multa rescisória do uruguaio.

O Al Duhail, do Catar, é dirigido por Hernán Crespo, ex-jogador da seleção argentina, que comandou o São Paulo em 2021. Caso, De La Cruz seja contratado, ele poderia disputar as oitavas de final da Libertadores, já que a próxima temporada temporada do futebol catari só irá começar no dia 17 de agosto.